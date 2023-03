Cyclone tropical Kévin : "l'incertitude sur la trajectoire s'est réduite"

"Selon la trajectoire prévue actuellement, le centre passera sur le sud du Vanuatu dans la nuit de vendredi à samedi, soit à environ 250 km au nord-est d’Ouvéa en première partie de nuit, puis de Lifou en milieu de nuit puis de Maré en toute fin de nuit", indiquent les prévisionnistes.

Conséquence : une dégradation du temps est en cours aux Loyauté et dans une moindre mesure sur la côte Est, la pointe Sud et l’île des Pins. "Aux Loyauté, et temporairement sur la côte Est, le vent de Sud-Est atteindra 25 à 30 kt (45 à 60 km/h) avec des rafales jusqu’à 50 kt (100 km/h). Près de la pointe Nord, la pointe Sud et l’île des Pins, les rafales pourront aller jusqu’à 40 kt (70 km/h)", indique le bulletin.

Météo-France estime que les cumuls de pluie les plus forts atteindront 80 à 100 mm aux Loyauté et seront plus modérés ailleurs (30 à 60 mm au maximum). "Hormis aux Loyauté, certaines parties du territoire pourront ne pas être vraiment touchées par les pluies."

Aux Loyauté, la houle de Nord puis de Nord-Est grossira entre 3 et 4 mètres dans la nuit de vendredi à samedi, et commencera à diminuer samedi après-midi.

Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie est en alerte pré-cyclonique. Les autorités recommandent donc de se tenir constamment informé du niveau d’alerte et de la situation météorologique par les médias (radios, télévision, presse écrite), en consultant les sites Internet de la Sécurité Civile : securite-civile.nc et de Météo-France : www.meteo.nc.