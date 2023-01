Cette évolution est principalement liée à l'augmentation des indices "Energie et lubrifiants" (+2,2 %, en raison du prix du gazole) et "Aliments des animaux" (+0,3 %). L'indice "Frais généraux" suit une tendance inverse et affiche une baisse de 1,5 %.

Depuis le mois de décembre 2021, l'Ipampa, qui permet de mesurer l'évolution des prix des biens et des services utilisés par les agriculteurs pour leur exploitation agricole, est en hausse de 10,5 %.