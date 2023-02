L’emploi salarié a encore progressé en fin d’année 2022

L’Isee annonce dans une publication parue ce mardi qu’au 3e trimestre 2022, 68 130 salariés sont déclarés par les employeurs du secteur privé auprès de la Cafat, soit une augmentation de 0,6 % par rapport au trimestre précédent, en données corrigées des variations saisonnières (CVS).

"Cette nouvelle hausse de l’emploi privé vient confirmer la tendance amorcée fin décembre 2021. Après le 1er trimestre 2022 où l’emploi enregistrait une croissance de 2 % sur trois mois, la progression s’établit à 0,6 % les deux trimestres suivants, indique l’Institut. Ainsi, le niveau de l’emploi franchit un nouveau palier jamais égalé. C’est le résultat conjugué de la hausse de 2,5 % du nombre de nouveaux contrats conclus au cours du trimestre (données CVS) et de la baisse de 2,1 % du nombre de ruptures de contrats sur la même période."

Ce résultat est conforté par d’autres indicateurs. Les cessations d’entreprises reculent de 9,4 % sur un trimestre (données CVS) et les liquidations judiciaires de 37 %. De même, l’indicateur du climat des affaires (ICA), qui synthétise l’opinion des chefs d’entreprise, remonte et gagne 1,1 point sur un trimestre. Ainsi, il s’établit à 108,7, soit bien au-dessus de sa moyenne de longue période. À l’inverse, les créations d’entreprises sont moins nombreuses et reculent de 8 % ce trimestre (données CVS), après +4 % le trimestre dernier. Toutefois, elles sont 12 % plus élevées qu’au 3e trimestre 2021.

La progression de l’emploi concerne les employeurs quelle que soit leur implantation géographique. De même, en dehors de l’agriculture, tous les secteurs d’activité enregistrent des effectifs en hausse.