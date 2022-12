La Calédonienne des eaux a un nouveau directeur

Luc Bourgade vient de rejoindre la Calédonienne des Eaux comme directeur général depuis le 1er décembre. Il est aussi président d’Aqua Nord. Luc Bourgade est originaire de Millau dans l’Aveyron où il a toujours ses racines. Ingénieur de formation, il a débuté sa carrière à Lyon en 1989 dans une filiale de Lyonnaise des Eaux devenu plus tard Suez. Depuis, dans son parcours chez Suez, il a occupé différents postes en exploitation, en bureau d’études, à la direction commerciale et en direction d’agence en France et à l’étranger. Il était dernièrement Directeur général d’Eaux de Normandie, filiale de Suez opérant sur les cinq départements Normand. "Je suis très heureux et fier de rejoindre les équipes de Suez, et nos deux sociétés la Calédonienne des Eaux et Aqua Nord, en Nouvelle Calédonie. C’est un pays que je découvre avec humilité et respect. Depuis mon arrivée, je suis impressionné par l’engagement et l’expertise de nos équipes, détaille Luc Bourgade. Notre challenge, c’est de renforcer la position centrale de nos clients dans notre organisation, d’améliorer nos performances opérationnelles, commerciales et environnementales. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur notre culture entrepreneuriale très forte à la Calédonienne des Eaux et Aqua Nord. "