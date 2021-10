La CCS a augmenté au 1er octobre

C'est une hausse qui concerne les actifs comme les retraités et les salariés du privé comme ceux de la fonction publique. Depuis le 1er octobre, la contribution calédonienne de solidarité (CCS) est passée de 1 % à 1,3 %. Un prélèvement sur le salaire brut qui devrait entraîner une légère perte de revenu en fin de mois. Le prélèvement sur les revenus et produits (dividendes, produits des jeux) passe quant à lui de 2 à 2,6 %.

S'agissant des revenus du patrimoine (loyers) le nouveau taux de 2,6 % sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

Pour rappel, la CCS a été instaurée le 1er janvier 2015 dans le but de pérenniser le financement des régimes sociaux (retraite, vieillesse, logement, handicap et dépendance, etc.). Le produit de cette contribution est affecté à l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie pour les dépenses de protection sociale. Compte tenu des difficultés, le gouvernement a décidé d'augmenter la part de contributions afin de réduire le déficit du Ruamm. Bénéfices estimés : 1,8 milliard annuel.