Les coûts de la production agricole reprennent leur envolée

En août, l’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (Ipampa-NC) provisoire s’élève à 111,32.

Il progresse de 1,2 % après une stabilité enregistrée le mois dernier. L’indice "énergie et lubrifiants" est le principal contributeur (+7,6 %), sous l’influence des prix des carburants.

Plus modérément, les indices "ouvrages" (+1,3 %) et "entretien et réparation" (+0,2 %) participent également à cette tendance. Les autres indices sont stables.

Depuis le mois de décembre 2021, l’Ipampa-NC augmente de 6,2 %.