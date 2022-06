Une reprise inégale de l’emploi en 2021

L’emploi a continué de subir la crise Covid tout au long de l’année 2021 selon l’Institut de la statistique et de l'étude économique (Isee).

Dans une synthèse diffusée ce jeudi, l’institut indique que le nombre moyen de salariés n’a pas rattrapé son niveau de 2019, avant la mise en place des premières mesures sanitaires.

Certains secteurs enregistrent néanmoins une embellie, portée par la consommation intérieure.

Industrie et commerce à la hausse

Ainsi, "l’industrie et le commerce tirent leurs épingles du jeu, avec des effectifs au plus haut en 2021.", précise l’Isee. Les deux secteurs enregistrent respectivement 270 et 230 emplois supplémentaires.

Dans le détail, l’industrie réalise son niveau le plus élevé, après quatre années d’embellies. Quant au commerce, il rattrape le score de sa plus belle année en 2015. La vente et la réparation d’automobiles enregistrent la plus forte progression (+3,9 % d’emplois).

À l’inverse, la construction a continué sa perte d’emploi en 2021, avec une diminution de 1,8 % par rapport à l’année précédente, comme le précise l’Isee : "Sur un an ce sont une centaine d’emplois de supprimés, essentiellement dans les activités de travaux spécialisés."

Depuis le maximum atteint en 2011, le secteur a perdu 3 300 emplois.

Les services dans le dur

L’agriculture a aussi perdu des salariés, sur la base de -1,3 % entre 2020 et 2021. Mais l’Isee précise que l’emploi se maintient "à un niveau élevé" dans ce secteur, qui avait connu "2 années consécutives de hausse".

Enfin, les services ont été fortement touchés par les mesures sanitaires, avec une perte de 2,5 % des emplois. La reprise a été à peine perceptible en 2021 (+0,2 %).

La restauration et l’hébergement peinent à retrouver le niveau de 2019. Ils ont retrouvé 40 salariés l’an dernier (+1 %), alors qu’ils affichaient une perte de 240 emplois en 2020.

Très fortement touchés, les emplois domestiques ont reculé de 5,4 % sur un an..