Des enseignants bilingues seront formés dans des écoles primaires australiennes

Dans le cadre de la formation continue 2023, la province Sud propose un projet d’immersion en Australie à destination des enseignants bilingues de la Province. Trois périodes d’immersion sont prévues au cours de l’année prochaine dans des écoles primaires australiennes, aux mois de mai, septembre et octobre. Cette formation permettra aux enseignants d’enrichir leurs pratiques éducatives et pédagogiques et d’en découvrir de nouvelles.

Pour en savoir plus sur ce dispositif, la province Sud et sa Direction de l’Éducation et de la Réussite (DERES), organisent une réunion d’information au Centre administratif de la province Sud, ce mercredi 23 novembre 2022, de 13h30 à 15 heures.

Pour rappel, la province Sud compte à ce jour 8 écoles bilingues, soit 92 classes et 2077 élèves encadrés par 104 enseignants bilingues et 9 locuteurs assistants.