Aucun impact environnemental à ce stade pour le chaland qui a coulé à Tontouta

Dans son communiqué, la province Sud rappelle que vendredi 28 octobre, au lendemain de l’incident où une barge de la société minière Georges Montagnat avec 280 tonnes de minerai a coulé à Tontouta, un bureau d’études a été mandaté pour évaluer l’impact environnemental du sinistre.

Ce mercredi 2 novembre, les premiers éléments de la mission du bureau d’études menées dans un rayon de 3 km autour de la zone où le chaland a coulé ainsi que les observations sous-marines réalisées sur les îlots autour du chaland (soit une douzaine de points d’observation) et notamment sur des zones récifales potentiellement sensibles, révèlent plusieurs choses : qu’aucun dépôt sédimentaire notable n’est observé sur ces zones, l’absence de panache de particules sur et autour du chaland, aucune turbidité élevée en surface. Toutefois, l’eau était moins claire à l’est de la zone. D’après la province Sud, cela peut être lié aux activités de chargement, au minerai du chaland coulé et/ou aux apports des rivières de la zone. Le bureau d’études va réaliser un suivi du flux sédimentaire et effectuer des prélèvements sur quelques-uns des récifs pour détecter s’il y a un impact.