La BNC va fabriquer des cartes bancaires en plastique recyclé

D’après un communiqué de presse publié ce mercredi, la Banque de Nouvelle-Calédonie a annoncé s’engager encore plus loin dans sa démarche "d’entreprise responsable". "La BNC a conscience qu’elle est une banque d’un territoire bordé d’un océan et à ce titre, il nous paraît primordial de remettre à nos clients un produit vertueux et respectueux de l’environnement", poursuit l’établissement bancaire. Par conséquent, dès le mois de décembre, toute la gamme de cartes bancaires de la BNC sera fabriquée à 75 % avec du plastique recyclé issu du nettoyage des océans et des littoraux.