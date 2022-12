Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 28 décembre 2022

Un corail résilient mais de plus en plus attaqué

En une dizaine d'années, un quart des coraux suivis en Nouvelle-Calédonie se sont dégradés. L'empreinte humaine s'accentue, le réchauffement climatique aussi. En face, les coraux sortent les muscles pour prospérer

Le Congrès divisé sur les modifications fiscales proposées par le gouvernement

Trois heures de débat en commission, le 20 décembre, et autant au Congrès, ce mardi matin, n'auront pas suffi à lever les inquiétudes et les interrogations des élus sur certaines modifications fiscales présentées par le gouvernement pour tenter de rééquilibrer les finances du pays.

" De fortes pluies sont annoncées avec la circulation d'une dépression tropicale faible "

La météo ne sera pas très clémente en cette semaine coincée entre Noël et le Premier de l'an. Le passage d'une dépression tropicale faible en Nouvelle-Calédonie devrait s'accompagner de fortes pluies ces mercredi et jeudi. Météo-France conseille de suivre les prévisions.

Cinq mineurs cambriolent une maison le jour de Noël

En fin d'après-midi, deux patrouilles de la brigade anticriminalité et de la brigade spécialisée de terrain sont sollicitées après une intrusion dans une maison. Les cambrioleurs sont passés par le volet roulant d'une chambre pour ensuite parcourir la maison. Au passage, ils emportent de la nourriture, des clés de voiture et d'autres effets dont un portable. Interpellés dans le quartier alors qu'ils tentaient de prendre la fuite, les cinq jeunes sont placés en garde à vue au commissariat. Sur eux, les policiers retrouvent des objets probablement liés à un second vol.

" Il est violent, mais seulement quand il est en colère "

En 2021, 1 636 faits de violences conjugales (+12,6 % par rapport à l'année précédente) ont abouti à un dépôt de plainte. Aucune audience correctionnelle n'échappe à au moins un dossier de ce type, comme mardi matin.

Inondations à Tontouta : le jour d'après, sous un ciel toujours très menaçant

Routes bloquées, champs détrempés : Tontouta a connu, lundi, un épisode intense de pluie. La soudaineté des inondations a surpris. Mardi, l'heure est au nettoyage, alors qu'une alerte jaune aux fortes pluies est toujours en cours.

2022 : Grousset à l'heure de la confirmation

Après son explosion au plus haut niveau lors des Jeux olympiques de Tokyo, l'ancien nageur du CNC, aujourd'hui membre de l'Insep, le temple du sport français, a confirmé ses belles dispositions avec de nouvelles médailles mondiales. Le rêve est définitivement permis à un an et demi de l'olympiade à Paris.

Retour sur une année de Triatlhon : l'explosion de Manon Brasseur

La triathlète du CTNC a vécu une saison pleine. Que ce soit en triathlon, en cyclisme et même en course à pied, la Cagoue n'a cessé de faire parler d'elle. Au point de décrocher une première médaille aux Minijeux, en juin aux Mariannes du Nord.

A Nouméa, confort thermique et pose de climatiseurs au menu des écoles cet été

Comme chaque année, la ville profite des grandes vacances pour mener ses chantiers les plus importants dans les écoles et maternelles de la capitale. La climatisation des classes, lancée l'année dernière avec l'aide de la province Sud, se poursuit.