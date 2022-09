Un ciné-concert pour les jeunes sur les forces de la nature le 4 octobre

Un ciné-concert où se mêleront l’art et la science est proposé, mardi 4 octobre, à 18h30, en l’auditorium du Conservatoire de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Cet événement proposera la projection d’extraits de cinq films d’animation de Hayao Miyazaki (dont Mon voisin Totoro et Princesse Mononoké) accompagnés d’un concert en direct donné par les jeunes musiciens de la section classique du conservatoire.

À l’origine de cette création originale, un constat : "les enfants et les adolescents assistent rarement aux conférences sur les thématiques scientifiques et environnementales. Pourtant, les crises sanitaires, la crise de biodiversité et le changement climatique sont des sujets centraux sur lesquels il est important d’informer, mobiliser et sensibiliser la jeunesse", estiment les organisateurs.

Pour ce faire, des mini-conférences en écho aux extraits diffusés seront présentées avec des scientifiques de l’IRD, de l’UNC, de Météo-France et de l’institut Pasteur pour expliquer les forces de la nature calédonienne.

L’entrée sera libre et gratuite.