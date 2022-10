Appel à témoins après la disparition d’une mineure

La police lance à appel à témoins après la disparition inquiétante d’une mineure. La jeune Raymonde Tupane, âgée de 14 ans, n’est pas rentrée chez elle, au domicile de sa grand-mère rue Chateaubriand à Rivière Salée, depuis le jeudi 29 septembre.

La mineure était vêtue d’un pull noir et blanc, d’un short en coton de style surfer de couleur bleu et d’une paire de sandales de marque "Blaise" de couleur marron. Elle mesure environ 1,60 m et est de forte corpulence. Elle porte des cheveux tressés mi-longs.

Les personnes qui l’auraient aperçue ou qui auraient des informations sont priées de bien vouloir contacter la police au 24 33 00 ou au 17.