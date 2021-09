Arnaques sur internet : plus de 230 Calédoniens victimes pour un préjudice de plus de trente millions de francs

Sur internet, méfiez-vous des propositions trop alléchantes.

La gendarmerie de Nouvelle-Calédonie a annoncé qu’après de longues investigations, plus de 230 Calédoniens victimes d’arnaques sur les réseaux sociaux avaient été identifiés pour un préjudice total de plus de 33 857 000 francs.

Ce sont les gendarmes de la brigade territoriale de Voh et les enquêteurs du GIR de Nouméa (groupe interministériel de recherche) qui ont mené les investigations.

Les Calédoniens victimes se sont fait piéger, entre autres, par des arnaques au crédit.

Concrètement, les escrocs créent des profils fictifs sur les réseaux sociaux et publient de faux témoignages dans lesquels ils expliquent qu’ils peuvent octroyer un crédit de plusieurs millions de francs, sous condition de verser des frais de dossier.

"Après une phase de mise en confiance et de manière à débloquer les fonds, les escrocs exigent le versement sans fin de frais de dossier et autres, jusqu’à ce que la victime cesse de virer des fonds. Les fonds sont virés sur des comptes en Nouvelle-Calédonie ou en Métropole, puis sont retirés en espèces et/ou transférés par Western Union au Bénin", commente la gendarmerie qui incite la population à signaler, via le portail Pharos, toute tentative d’escroquerie ou d’arnaque financière.