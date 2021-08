Course-poursuite contre un homme ivre, sans permis et multirécidiviste

Vendredi, vers 1 heure, les policiers repèrent un véhicule qui roule tous feux éteints à une allure très excessive à l’entrée du quartier de Rivière-Salée.

Les forces de l’ordre décident alors de l’interpeller, mais le conducteur en décide autrement et refuse d’obtempérer. Commence alors une course-poursuite où le mis en cause multiplie les infractions et prend tous les dangers pour tenter de fuir. Alors que trois patrouilles de la brigade anticriminalité (Bac) et de police secours sont à ses trousses, l’homme grille les feux rouges, roule à contresens dans les ronds-points et ne s’arrête pas lorsqu’un barrage est érigé et une herse lancée sur la chaussée.

La course se termine dans une impasse

Malgré un pneu crevé, le fou du volant continue sa course, qu’il termine à Koutio, lorsqu’il s’engage dans une voie sans issue. Qu’à cela ne tienne, il prend la fuite en courant et finira par être interpellé par les policiers dans le jardin d’un particulier.

Déféré devant la justice

Cet homme de 28 ans présente un taux d’alcool élevé et ne possède ni de permis de conduire, ni d’assurance. Plus inquiétant encore, il est multirécidiviste : en un an, c’est la troisième fois qu’il est interpellé pour défaut de permis. Au vu de son casier judiciaire chargé, il doit être présenté devant le procureur de la République ce samedi.