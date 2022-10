Deux automobilistes en état d’ébriété perdent le contrôle de leur véhicule à Nouméa

Deux accidents de la circulation ont eu lieu ce samedi après-midi alors que la pluie était particulièrement forte sur le territoire. D’abord sur la voie express de Nouméa, à hauteur de Ko We Kara, puis le second dans le quartier de Ducos. À chaque reprise, le conducteur, qui était en état d’ébriété, a perdu le contrôle de sa voiture et n’a, fort heureusement, blessé personne. Les deux conducteurs ont été emmenés en cellule de dégrisement par la police.