Deux jeunes frappent un membre de la chefferie de l’île des Pins avec une bouteille en verre

Nouvelles scènes de violence sur l’île des Pins dans le cadre de la désignation du grand chef, Guillaume Vendegou. Son intronisation, le 14 octobre dernier, est toujours contestée par une partie de la population. En début de semaine, mardi, deux jeunes de 26 et 28 ans ont d’abord consommé de l’alcool. Ils ont ensuite, alors qu’ils circulaient, décidé de s’arrêter devant la grande chefferie pour "aller parler", détaille le communique du procureur de la République, Yves Dupas. Après une altercation verbale avec un membre de la chefferie, les deux individus lui portent des coups, notamment à l’aide d’une bouteille en verre. Résultat, une interruption temporaire de travail de six jours. Certains objets de la grande chefferie ont également été dégradés. D’après Yves Dupas, les auteurs des faits ont précisé qu’ils considéraient la désignation du grand chef comme illégitime. Au terme de leur audition, les mis en cause ont exprimé des regrets. Le parquet leur a proposé, dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable, une peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire durant 18 mois comprenant une interdiction de paraître sur l’île des Pins, d’entrer en contact avec la victime et de détenir ou porter une arme. Le binôme a accepté cette peine.