L'île des Pins a à nouveau un grand chef

La cérémonie s'est déroulée en présence du grand chef et président du Congrès Roch Wamytan et du président du Sénat coutumier Hugues Vhémavhé. Mais sans la présence de représentant de l'État ni même de la province Sud. Guillaume Kééwa Vendegou a été intronisé, vendredi, grand chef de l'île des Pins.

Un moment solennel, marqué par la plantation de deux arbres et des danses réalisées par les quatre groupes de l'île dont certaines spécifiques à la cérémonie d'intronisation par la tribu Wapan. " C'est l'aboutissement d'un long travail initié il y a plus de deux ans, s'est réjouit Maurice Kateu, responsable de la communication et des relations extérieures de la Grande chefferie, au micro de RRB. Il y a eu beaucoup de palabres entre les clans pour en arriver au résultat : la nomination du grand chef. Il fallait s'entendre avant sur beaucoup de points et se mettre d'accord entre clans pour désigner la personne qui allait succéder à Hilarion Vendegou."

La succession de ce dernier a effectivement été la source de nombreuses tensions chez les Kunié. Depuis le 11 janvier 2019, date du décès d'Hilarion Vendegou, et jusque très récemment, aucun nom ne semblait faire consensus au sein des coutumiers de l'île.

Ambroise Vendegou avait appelé à l'apaisement

Depuis le début de l'année, Guillaume Vendegou Cö et Ambroise Vendegou prétendaient tous deux au titre de grand Chef de l'île des Pins et, aujourd'hui, l'île est divisée en deux.

Le mois dernier, les partisans de Guillaume Vendegou Cö avaient investi illégalement la chefferie et se sont barricadés à l'intérieur. Plusieurs plaintes avaient été déposées par Marie Andrée et par Laura Vendegou, l'épouse et la fille du grand chef défunt, après les exactions commises dans l'enceinte de la chefferie et aujourd'hui, la majorité des coutumiers de l'île a décidé de faire entendre leur ras-le-bol. Ambroise Vendegou, lui, appelait à l'apaisement. Vendredi, ces épisodes de fortes tensions semblaient effacés, au moins pour une journée.