Plus de 700 personnes à Koumac pour dire "Stop à la violence"

Manifestation très importante ce matin à Koumac, suite à l’agression de Marion Tourte, une livreuse de pizzas défigurée mercredi matin, par un homme alcoolisé devant la Mobil, qui a été interpellé depuis et a reconnu les faits.

Au moins 700 personnes défilent dans toute la rue principale. La victime est en tête du cortège, au sein duquel figure le député Nicolas Metzdorf. Tous les commerces de la commune ont baissé le rideau jusqu’à 9 heures en signe de soutien. Les services de la mairie sont également à l’arrêt pendant une heure.





Le maire Wilfrid Weiss, ici avec Marion Tourte, remercie la population "d’avoir pris un peu de temps pour soutenir les personnes agressées, Marion et un de mes adjoints, handicapé, qui s’est fait voler sa voiture". Il s’agit de Léo Pito, adjoint au maire jeunesse et sport, en fauteuil.

Le maire évoque la possibilité de fermer des commerces s’ils vendent de l’alcool à des personnes ivres.

Les chefs coutumiers sont également présents pour afficher leur soutien. Selon le président de l’aire coutumière, lequel demande pardon : "on est dépassés, on a plus le droit d’astiquer nos enfants, ils portent plainte". Ce à quoi la foule applaudit.