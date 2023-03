Agression à Koumac : l’auteur présumé reconnaît les faits

Le procureur de la République a apporté ce jeudi soir des éléments sur l’enquête diligentée par la brigade territoriale de Koumac à la suite des violences commises sur Marion Tourte, mercredi matin, tandis qu’elle livrait des pizzas à la station Mobil de la commune.

L’auteur présumé était alcoolisé

Elle a abouti à l’interpellation et la mise en cause de deux personnes, un mineur de 16 ans et un jeune de 19 ans. Tous deux sont domiciliés à Koumac. Le plus âgé des deux a reconnu, lors de sa garde à vue, les deux actes de violence commis sur la victime.

D’après l’enquête, Marion a été victime d’un vol de quelques pizzas entreposées dans son véhicule. Le vol aurait été opéré par quatre personnes, trois garçons et une fille. Ceux-ci ont été localisés dans un véhicule à proximité. La fille et un homme ont rapidement pris la fuite. Pour les deux autres, "alors qu’ils s’apprêtaient à s’éloigner, le jeune majeur de 19 ans portait un violent coup au visage de la jeune femme à l’aide d’une bouteille qui se brisait, lui occasionnant d’importantes lésions, justifiant une incapacité de travail de 15 jours", détaille le procureur Yves Dupas. La victime a reçu ensuite un autre coup de poing sur la tête, avant que l’auteur ne prenne la fuite.

Jugement rapide

Lors de sa garde à vue, l’auteur présumé des violences aggravées a indiqué qu’il "s’était énervé car on lui avait reproché le vol des pizzas qu’il n’avait pas commis. Il indiquait qu’il était alcoolisé au moment des faits." Le second mis en cause, mineur, a reconnu sa participation au vol des pizzas ainsi qu’à la dégradation des deux véhicules par projection des pierres.

La garde à vue des deux mis en cause se poursuit ce jeudi soir. Le parquet procédera dès vendredi au déferrement de l’auteur présumé des violences dans le cadre d’une comparution immédiate le 7 mars.