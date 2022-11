Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 24 novembre 2022

À Magenta, un mécanicien d'hélicoptère met du poison dans le café des pilotes

Un mécanicien sera jugé pour avoir mis une poudre mortelle dans la cafetière de la société. Deux de ses collègues, dont un pilote, ont dû être hospitalisés. Son identification, le 7778-50-9. Derrière ce numéro de registre, le dichromate de potassium, un puissant agent oxydant de couleur orange utilisé en laboratoire et dans l'industrie. Sa principale utilisation ? Réduire la vitesse de corrosion d'une pièce métallique. Un composé chimique dangereux pour l'homme et réservé aux professionnels qu'il ne faut en aucun cas ingérer, au risque d'entraîner des "atteintes digestives irrémédiables", une "insuffisance hépatique ou rénale" voir "une atteinte cardiaque", renseigne la fiche toxicologique de l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité).

Nicolas Metzdorf : "Je souhaite que l'État sorte de sa neutralité historique"

Le secteur du nickel et la définition d'un nouveau modèle vont constituer un thème central dans la construction de l'avenir institutionnel, selon Nicolas Metzdorf. L'État doit sortir de sa position d'arbitre pour endosser un rôle plus offensif dans les politiques publiques.

Ils ont chanté leur ville autour du kiosque à musique

La finale de Chante ma ville s'est tenue ce mercredi soir place des Cocotiers. Dix finalistes étaient présents et le public a pu voter pour son coup de cœur. La gagnante du concours est Chika, qui a interprété Que sera sera, en anglais. Une belle victoire pour la mère de famille arrivée d'Indonésie il y a un an sur le Caillou, et qui explique s'être inscrite au concours "vraiment à la dernière minute", avant tout "pour s'amuser".

L'exploration et l'exploitation des fonds marins gelées

Le gouvernement a adopté un avant-projet de loi du pays, mercredi en séance collégiale, qui vise à geler toute possibilité d'exploration et d'extraction des ressources profondes dans le parc naturel de la mer de Corail.

Un préavis de grève générale pour le jour de l'épreuve du bac de philo

La Cogetra, le Soenc Fonction publique et la Fédération des fonctionnaires appellent à la grève l'ensemble de la fonction publique le 28 novembre.Un avis de grève générale vient d'être déposé par la Cogetra, le Soenc Fonction publique et Fédération des fonctionnaires, pour le 28 novembre.

C'est le jour de l'épreuve du bac de philo, c'est aussi le jour d'arrivée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Défi Zéro déchet : les familles ont diminué de 60 % leurs ordures ménagères

Lancé le 29 avril par l'association Zéro déchet NC et la mairie, le défi s'est clôturé jeudi soir, au Rex, par une cérémonie qui est revenue sur les grands succès de cette édition. Les 18 familles ont réussi à diminuer de 60 % le poids de leurs ordures ménagères.

Un week-end pour mettre en lumière Prony et sa baie

À l'initiative de l'Office de tourisme du Grand Sud, le village va faire l'objet de deux jours d'animations, samedi et dimanche. L'événement va réunir les prestataires et associations du coin et va rappeler aux Calédoniens l'existence de ce morceau de patrimoine unique.

Dumbéa : au pic aux Morts, des négociations minées par les divisions internes

Au terme du renvoi, mercredi, de l'affaire opposant la Secal au GDPL Taku, qui revendique le pic aux Morts, les membres du groupement ont exposé leurs désaccords sur la légitimité de chacun. Des conflits qui compliquent les discussions menées avec la Secal et la province Sud, en quête d'interlocuteurs incontestés.

Un motard grièvement blessé dans un accident à Nouméa

Un accident de la route s'est produit à Nouméa, mercredi après-midi.Il s'agirait d'une collision entre un véhicule et une moto à l'angle des rues Édouard Unger et Georges Clemenceau. Deux jeunes hommes étaient à bord du deux-roues. L'un d'eux a été grièvement blessé dans l'accident.

[VIDÉO] Football : les Bleus lancent leur Mondial, Nouméa aussi

Mal embarqués, les hommes de Didier Deschamps ont renversé les Australiens pour leur entrée dans cette Coupe du monde (4-1). Mbappé et consorts ont régalé les quelques centaines de supporters ayant mis le réveil pour s'incruster dans les bars de Nouméa. Plongée dans une ambiance qui pourrait grimper crescendo.