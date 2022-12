Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 30 décembre 2022

Le budget de la province des Îles rejeté, Jacques Lalié mis en minorité

Quatre élus UC, du propre camp du président Lalié donc, ont voté contre le budget 2023 de la province des Îles Loyauté, jeudi, provoquant son rejet. Ils demandent la démission de celui qu'ils ont élu en 2019. Lui reprochant des dérives budgétaires et sa présence lors de la bilatérale avec l'État, à Paris, en octobre.

Un chauffard contrôlé à 190 km/h entre la Tontouta et Nouméa

Le 28 décembre, les gendarmes de la brigade motorisée de Nouméa ont mesuré un véhicule qui circulait entre la Tontouta et Nouméa à la vitesse de 190 km/h. Le conducteur âgé de 28 ans à été intercepté et son permis retiré sur le champ, il devra expliquer les raisons de ce grand excès de vitesse devant la justice. Pour rappel, d'après la gendarmerie, à cette vitesse il faut environ 230 mètres pour stopper un véhicule, soit la longueur de deux terrains de football.

En détention, après avoir essayé de tuer son père avec un harpon

Un homme de 30 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir tenté de tuer son père le 26 décembre. Sur fond d'alcool, la journée a totalement dérapé.

Les vacances se préparent sur les plages du Grand Nouméa avec le "Bus 1,2,3"

Du 12 janvier au 2 février, des transports du dispositif gratuit "Bus 1,2,3" vont sillonner, tous les jeudis, les routes de Dumbéa, Païta, Nouméa et du Mont-Dore. Objectif : amener les enfants et familles profiter de la baie de Toro ou des plages de Carcassonne, du Kuendu Beach et de Nouré.

Eye Candy abandonne, Poulpito dans l'attente

Si le bateau australien Andoo Comanche a signé une quatrième victoire sur la Sydney-Hobart mercredi, de nombreux équipages étaient encore à l'eau jeudi. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée prématurément pour Eye Candy, victime d'une casse matérielle.

La conférence sociale sur les salaires s'est ouverte à la mairie de Nouméa

Les représentants des syndicats patronaux et salariés sont réunis pendant deux jours à la mairie de Nouméa pour une conférence sociale sur les salaires. Des représentants des collectivités territoriales sont présents ainsi que les associations de maires. Objectif : s'accorder sur une modalité d'une hausse des salaires.

Médiation sociale : quel bilan, après six semaines d'opération ?

Depuis le 17 novembre, l'association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes de Nouvelle-Calédonie (Asea NC) a engagé une opération de médiation sociale auprès des habitants du quartier, tous les vendredis et samedis soir, afin d'échanger sur les problématiques et les pistes d'amélioration à mettre en place. À moins de trois jours de la fin, l'heure est au bilan.

Le Mont-Dore brille en Nouvelle-Zélande

Les équipes féminines et masculines du championnat élite repartent avec la médaille de bronze de cette compétition organisée sur des installations uniques. En effet, les terrains de sport et installations couvertes se trouvent dans un parc spacieux de 64 hectares, reconnu au niveau international. Les matchs se sont déroulés à la salle omnisports du Pulman Park avec plus de 16 terrains de volley-ball mis à disposition des équipes. Arrivés le 11 décembre en Nouvelle-Zélande, les deux équipes du Mont-Dore ont repéré les lieux, se sont entraînées et ont ensuite participé au tournoi du 14 au 17 décembre. Le plateau était relevé avec la présence de formations représentants les Samoa du Sud, les Samoa de l'Ouest, les Tonga, Kiribati, Auckland, les îles Cook, et des sélections d'Asiatiques ou d'Européens vivant en Nouvelle-Zélande.

Et si vous passiez le mois de janvier sans alcool ?

C'est la deuxième année que les autorités sanitaires relayent le Dry January, ou janvier sans alcool. Lever le pied, c'est non seulement bon pour la santé et c'est aussi l'occasion de faire le point sur sa consommation.