Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 31 octobre 2022

Un homme d'une vingtaine d'années perd la vie dans un accident de la route à Thio

Nouveau week-end dramatique sur les routes de Calédonie. Durant la nuit de samedi à dimanche, vers 4h du matin, un automobiliste d'une vingtaine d'années circulant à bord d'un pick-up a fait une sortie de route pour une raison indéterminée à hauteur de la commune de Thio. À l'arrivée des secours, la victime était décédée. L'origine de l'accident reste pour l'heure indéterminée, une enquête et des analyses toxicologiques sont en cours.

[GROS PLAN] L'après-accord de Nouméa s'écrit désormais

La Première ministre, Élisabeth Borne, a précisé, à l'Hôtel de Matignon à Paris, la méthode, le calendrier et les thématiques des discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ce lancement officiel de la réflexion s'est opéré sans le FLNKS. Le mois de novembre sera important dans le rapprochement, ou non, des partenaires.

[EN IMAGES] Blackwoodstock, festival rock mais pas seulement

Le festival Blackwoodstock célèbre cette année sa 10e édition. Depuis trois jours, plus de 2 000 festivaliers vibrent au rythme des concerts et des animations proposées aux abords du Fort Teremba. Fidèle à lui-même, l'évènement, pourtant estampillé rock, en a livré pour presque toutes les sensibilités. Cette édition, qui marquait aussi le retour des groupes internationaux, prend fin ce lundi.

Souveraineté calédonienne, un nouveau parti dans le paysage

"L'objectif, c'est la souveraineté. Il n'est pas question d'indépendance. Nous ne sommes pas là pour défendre les intérêts de la France et ce n'est pas à nous d'aller résoudre le principe de la décolonisation. Ce que l'on veut, c'est la souveraineté dans tous les domaines, que l'on puisse décider en matière de santé, d'éducation etc. Il y a de trop nombreux jeunes en situation de difficulté, sans emploi. On ne peut plus les laisser vivre ainsi."

Ni indépendantiste, ni loyaliste, ce nouveau parti lancé ce week-end ne considère pas créer une troisième voie mais entend simplement "obtenir la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie", explique Ronald Frère, à l'origine de ce nouveau courant dans le paysage politique.

Un cambrioleur maîtrisé en pleine rue par ses victimes

Un homme d'une trentaine d'années, qui venait de s'introduire dans une maison à Ducos, a été retrouvé par ses victimes après avoir utilisé leur carte bancaire. Le condamné a écopé de 18 mois de prison ferme avec maintien en détention pour les faits d'escroquerie et le cambriolage. Il devra en outre verser 200 000 francs de préjudice matériel et 300 000 francs au titre du préjudice moral.

Le week-end en images dans le Grand Nouméa

ans le Grand Nouméa, ce week-end a largement été occupé par Halloween, entre un atelier maquillage à la Micro-Folie, le musée numérique du cinéma MK2 et une journée déguisée au centre aquatique. Par ailleurs, la Cyclo-cancer, course cycliste destinée à soutenir la lutte contre les cancers des enfants, a réuni une centaine de coureurs à Dumbéa. Quant au spectacle de danse tahitienne de l'école Rimahere, il a fait le plein au Dock socioculturel de Païta.

Nouméa : les conseillers locaux de la jeunesse, déjà acteurs de la vie de la cité

Ils ont entre 16 et 24 ans, ils composent le premier Conseil local de la jeunesse, ils ont pris leurs fonctions en mai et certains de leurs projets sont déjà sur le point de se concrétiser. Ils ont pu en discuter samedi avec des agents et des élus municipaux, à l'espace municipal de Tuband.

Basket : de l'or, du bronze et une qualification

Après la troisième place de la sélection féminine, grâce à leur nouvelle victoire face aux Salomon (54-28), les hommes de Benjamin Guy ont décroché le titre dans cette Melanesian Cup 2022. Ils s'imposent en finale face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée (87-57).

Coupe de France : Hienghène éliminé à la dernière minute

Malgré l'ouverture du score, le club de la côte Est a été éliminé au 7e tour de la Coupe de France, battu dans les arrêts de jeu par l'Olympique de Saint-Quentin (2-1).