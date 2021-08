Seize nakamals contrôlés mardi soir au Mont-Dore

Une opération de contrôle s’est déroulée mardi en fin d’après-midi, dans seize nakamals entre Plum et le Mont-Dore, à des heures d’affluence pour ces établissements servant du kava.

Des effectifs de la gendarmerie nationale, dont l’équipe cynophile, mais aussi de la Cafat, de la direction du travail et de la police municipale, étaient mobilisés sous la coordination du haussariat. "Ces contrôles visaient à vérifier le respect de la législation sur le travail et sur la protection des consommateurs", éclaire le haut-commissariat dans un communiqué.

Les forces de l’ordre ont contrôlé 83 personnes, dans 16 établissements, constatant 12 infractions concernant le travail dissimulé : six par dissimulation de salarié et six par dissimulation d’activité.

"De nouveaux contrôles conjoints sont prévus. Le but de ces contrôles est de renforcer la protection des salariés et des consommateurs et de permettre à la Nouvelle-Calédonie de percevoir les recettes fiscales et sociales dues, utiles au développement de son territoire", détaille le haussariat.

Cette opération s’est déroulée dans le cadre du Comité opérationnel territorial anti-fraude (Cotaf), destiné à lutter contre les fraudes sociales et fiscales, et contre le travail illégal.