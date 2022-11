Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 7 novembre 2022

Deux personnes blessées par arme à feu à côté des manèges de la Moselle

Dimanche, en fin d'après-midi, un homme et une femme ont été blessés par balle sur le parking de la Moselle, à Nouméa. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte."Une balle perdue et c'était un enfant de la fête foraine qui était touché..." Frida, 45 ans, n'aurait jamais pu imaginer que ce beau dimanche ensoleillé à la plage prenne une tournure aussi sordide, en amenant sa fille à la fête foraine de la Moselle, en fin d'après-midi.

[Gros plan] La grande case du Sénat coutumier encore brûlée, un homme de 35 ans interpellé

L'histoire se répète. Incendiée en août 2020, la case du Sénat coutumier a de nouveau été détruite par les flammes, samedi soir. En quelques minutes, le fruit de longs mois de travail a été réduit à néant. De quoi susciter tristesse et incompréhension parmi les responsables de l'institution qui voient dans cet acte criminel une " tentative de déstabilisation ".

"La pratique médicale du docteur Chazal a exposé ses patients à un danger grave"

Le tribunal administratif a donné raison au gouvernement qui avait suspendu le médecin Dominique Chazal, lui reprochant une mauvaise prise en charge des patients et ses prises de position antivax.

Nouméa : un homme risque la perpétuité pour le meurtre de sa femme

Deux jours pour comprendre un passage à l'acte mortel. Lundi s'ouvre devant la cour d'assises le procès d'un homme d'une soixantaine d'années accusé du meurtre de sa femme le 12 novembre 2018, à la Vallée-des-Colons (Nouméa). L'audience, présidée par François Billon, est prévue pour deux jours. Défendu par Me Olivier Mazzoli, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Éveil océanien : "Avec un statut définitif, on vivrait dans une démocratie saine et normale"

L'Éveil océanien a tenu son conseil politique annuel, samedi, à Rivière-Salée. L'occasion de clarifier ses liens avec les indépendantistes depuis le renouvellement du Congrès et sa vision du "non, pas maintenant" sur l'avenir institutionnel.

À Nouville, des projets pour rassembler habitants et défenseurs du patrimoine

L'Association témoignage d'un passé a plein de projets en tête pour la presqu'île. Et espère impliquer les habitants avec un double objectif : préserver le patrimoine du quartier et construire des débouchés pour leurs compétences.

Covid, inflation... les centres de loisirs vont-ils voir le bout du tunnel ?

La province Sud organisait, samedi, son Carrefour vacances qui permet aux familles de découvrir les offres des centres de loisirs pour occuper les enfants tout l'été. Un secteur durement touché par la crise sanitaire et l'inflation.

Un nouveau marché prometteur à l'ancienne gare routière de Montravel

Samedi matin se tenait le premier marché du quartier, sur le site de l'ancienne gare d'échanges des transports en commun. Un projet porté Irène Mapéri et l'association Saso de Magenta. Une première qui a emballé passants et commerçants.

Natation : Maxime Grousset reçu trois sur trois

L'ancien nageur du CNC continue de faire forte impression aux championnats de France en petit bassin, organisés à Chartres. Samedi et dimanche, il a remporté deux nouvelles médailles d'or, sur 50 m nage libre et 200 m nage libre, après sa victoire sur le 100 m 4 nages.

Comme une évidence, Païta réalise le doublé

Samedi soir, à l'issue des phases de poules du championnat de Nouvelle-Calédonie, les cartes battues avaient vite retrouvé leur ordre favori. Païta et l'Olympique chez les hommes, Nengone et Païta chez les femmes, avaient réussi un sans-faute en remportant leurs deux matchs sans grande difficulté. Une vraie lutte a eu lieu par contre pour les places de 2e, où les filles du RS Maré et de Goa et les garçons de Coq d'or durent aller au tie-break pour glaner leur sésame.