Suspicion d’incendie et évacuation de l’agence de l’OPT : les fumées venaient de travaux sur le toit

Plus de peur que de mal. L’agence principale de l’OPT, au Quartier-Latin, a dû fermer ses portes en urgence ce mardi, en début d’après-midi.

Et ce, en raison de fumées qui se répandaient dans le bâtiment et qui ont déclenché les alarmes incendie. Après avoir vérifié que l’ensemble du personnel et des clients avaient été évacués, les pompiers ont effectué plusieurs reconnaissances avec leur caméra thermique. Mais aucun incendie n’a été détecté. Il s’avère que les fumées venaient de travaux effectués par des ouvriers sur le toit de l’agence.