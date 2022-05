Un avis de disparition inquiétante lancé par la police nationale

La police lance un avis de disparition inquiétante. Gabriel Wamai, travaillant à Ducos Le Centre, n’a plus donné signe de vie depuis le vendredi 13 mai à 15 heures. Il a quitté son travail en laissant son sac et ses moyens de paiements sur place. L’homme mesure environ 1,85 m, il est de corpulence mince et était vêtu au moment de sa disparition d’un pantalon de couleur beige et d’un haut de couleur noir.

Toute personne ayant des informations est invitée à joindre la police en composant le 17 ou le 243300.