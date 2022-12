Un crâne découvert sur un chantier à Païta

Un chantier a été arrêté sur décision de la mairie à Païta après la découverte d’ossements humains dans la journée de mardi.

D’après les premiers éléments, un crâne a été retrouvé par des ouvriers qui manipulaient une pelleteuse.

Les gendarmes sont immédiatement intervenus pour geler la scène et récupérer les os. Les prélèvements vont être envoyés en Métropole pour tenter d’identifier la personne et déterminer les circonstances de sa mort. Plus d’informations à venir.