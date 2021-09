Un enfant meurt dans le naufrage d’une plate au large de Païta

Samedi soir, une plate d’environ 4 mètres s’est renversée avec douze personnes à son bord, dont huit enfants, âgés entre 4 et 12 ans.

Une fois l’alerte donnée, peu avant 20 heures, par des membres de la famille, inquiets de ne pas les voir revenir, d’importants moyens ont été mobilisés : l’hélicoptère Puma des Fanc, la brigade nautique de la SNSM ainsi que celle de la gendarmerie, les pompiers et le Smur afin de porter secours aux victimes. L’intervention a duré plus de six heures.

Onze personnes ont ainsi pu être retrouvées saines et sauves. Mais un enfant de 4 ans manquait encore à l’appel. Le corps de la victime, une fillette, a été retrouvé inanimé coincé dans la plate.

De longues heures de dérive

D’après les premiers éléments de l’enquête, les quatre adultes auraient réussi à sauver sept enfants coincés à l’intérieur de l’embarcation en les installant ensuite sur la partie émergée de la plate renversée. Les adultes se seraient, eux, accrochés et laissés dériver vers la baie Toro. Ce n’est que vers 00h22 que l’hélicoptère Puma a pu les localiser, guidant ainsi les moyens de secours maritimes.

"Le bilan aurait pu être encore bien pire s’ils étaient restés plus longtemps dans l’eau. Certains étaient vraiment à bout de forces à l’arrivée des secours", indique Nicolas Chomard, le directeur du MRCC, qui a coordonné les opérations.