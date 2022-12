Un homme interpellé après un refus d’obtempérer à Païta et plusieurs véhicules volés

C’est peu avant 5h du matin, à Païta, que les gendarmes ont fait face à un conducteur d’un Ford Ranger, volé à Nouméa le 22 décembre. L’automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle routier et a pris la fuite avant de perdre le contrôle de son véhicule et de finir sur le bas-côté de la route. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Un peu plus tôt, toujours à Païta, une première voiture volée a été découverte sur le parking de la Station Mobil. Ses occupants ont laissé le véhicule pour filer avec une autre voiture volée. Et dans la foulée, un signalement a été fait par un habitant à qui l’on tentait de dérober sa voiture avant qu’il mette en fuite ces individus. Ces derniers n’ont pas été retrouvés.