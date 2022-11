Un homme interpellé après une série de bagarres place des Cocotiers à Nouméa

Plusieurs effectifs de police se sont rendus entre 3h et 4h du matin place des Cocotiers, durant la nuit de vendredi à samedi. Des bagarres avaient lieu. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes pour ramener le calme sur la place et disperser les protagonistes. Un jeune homme qui avait jeté un projectile sur un véhicule des forces de l’ordre a été interpellé et placé en garde à vue.