Un journaliste agressé, la direction de NC la 1re a déposé une plainte

Le journaliste reporteur d’images a été giflé par un manifestant avant que plusieurs personnes, dont d’autres manifestants, ne s’interposent. Un autre homme l’a poursuivi, jusqu’à ce que la victime trouve refuge auprès de policiers.

" La direction de Nouvelle-Calédonie la 1re, ainsi que France Télévisions, condamnent fermement cet acte lâche et violent et apportent leur entier soutien au journaliste agressé ", dit le communiqué diffusé samedi soir. " Une plainte a été déposée contre l’auteur des faits et contre le militant qui a poursuivi notre équipe ", précise-t-il.

Les Nouvelles calédoniennes apportent leur soutien à la victime ainsi qu’à Nouvelle-Calédonie la 1re et expriment leur profonde indignation après cette agression d’un journaliste dans l’exercice de ses fonctions.