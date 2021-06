Le procureur de la République, Yves Dupas, indique ce samedi soir dans un communiqué que, dans le cadre de l’enquête diligentée pour tentative de vol avec violence et violences aggravées sur le médecin du dispensaire de Vao et son épouse le 13 juin dernier, le parquet a procédé au défèrement d’un mineur de 17 ans et demi aux fins de mise en examen devant le juge des enfants.