Une société condamnée pour stockage illégal de déchets

Moteur de ventilateurs, micro-ondes, machines à laver, compresseurs de réfrigérateurs, batteries ou encore canettes en aluminium et circuits imprimés… les agents du service des installations classées et des impacts environnementaux et des déchets de la province Sud, en se rendant sur une propriété privée de Païta suite à un signalement d’EPLP, ont découvert une véritable décharge sauvage.

" Il est apparu que ces stockages ont été réalisés par la société Nel Import-Export, indique la province Sud dans un communiqué. Un entretien avec le gérant et des mises en demeure ont été effectués qui exigeaient de l’entreprise qu’elle évacue les déchets entreposés et régularise sa situation au titre des installations classées protection de l’environnement (ICPE) en fournissant des justificatifs de prise en charge de ces déchets dans les filières appropriées à chaque type de déchets. "

À cela, s’ajoutait l’obligation de réaliser un diagnostic de l’état des sols où ont été entreposés les déchets.

Malgré les avertissements, l’entreprise concernée n’aurait rien fait pour se remettre aux normes. Une consignation de 4 344 072 F a été faite par la Province pour réaliser les travaux réclamés. En parallèle, un procès-verbal a été établi et transmis au Parquet.

L’affaire a été jugée le 1er juillet, au tribunal de Nouméa. La décision, elle, a été rendue cette semaine. Le gérant de Nel Import-Export a finalement été condamné par le tribunal à 1 million de francs.

Le procureur a notamment rappelé que les autorisations préalables prévues par la réglementation existent afin " de ne pas faire n’importe quoi " et que l’intéressé faisait " n’importe quoi ".