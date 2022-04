Fili : l’alerte 2 levée dans le Nord à midi

L’alerte cyclonique de niveau 2 est levée et la phase de sauvegarde est déclenchée sur les communes de Poum, Ouégoa, Pouébo, Koumac, Kaala-Gomen, Bélep, Hienghène, Voh, Touho, Poindimié, Koné, Pouembout, Ponérihouen, Poya, Houaïlou, Kouaoua et Canala ce jeudi à midi.

Évolution prévue

Ce jeudi, la dépression tropicale forte Fili poursuit son déplacement en incurvant sa trajectoire plus vers le sud et va progressivement s’éloigner de la Nouvelle-Calédonie. Les vents moyens attendus (75 km/h maximum) sont de l’ordre d’un niveau de vigilance orange. Des rafales maximales de l’ordre de 100/110 km/h sont attendues. Fili se déplace vers le sud sud-est à 25 km/h.

Ces prochaines 24 heures, la dépression tropicale forte se déplacera vers le Sud-Est en perdant légèrement en intensité. Le centre s’éloigne progressivement de la Grande Terre aujourd’hui pour se trouver à 140 km au large de Nouméa la nuit prochaine.





Par conséquent, ce jeudi, le vent se renforce progressivement sur la côte Ouest jusqu’à 30/35 kt, avec des rafales maximales autour de 50 kt (100 km/h) en sortie de vallées. Sur la côte Est, des vents de 30 kt avec des rafales de 45 kt (85 km/h) devraient être enregistrés. La nuit prochaine, des rafales de 80 à 90 km/h sont attendues sur le Sud.

400 mm d’eau à Ouégoa

Des cumuls de pluies importants sont prévus pour aujourd’hui (100 à 200 mm sur la côte est et le centre). Les pluies devraient faiblir en fin d’après-midi sur la province Nord puis dans la nuit pour la province Sud.

Des débordements de rivière et de creek ainsi que la submersion de routes et de radiers sont à craindre sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Sur les 24 dernières heures, il est tombé 130 à 215 mm sur le Nord et la côte Est, 50 à 110 mm sur les autres régions. Depuis le début de l’épisode, ont été relevés 400 mm à Ouégoa, 260 mm à Poum et Koumac, et 225 mm à Voh. Ces dernières heures, des rafales à 110 km/h ont été mesurées à Koumac.

Conséquences

De nombreux axes sont coupés à travers tout le pays. La RT1 est notamment impraticable ce jeudi matin, à Bourail (au nord du village), Kaala-Gomen et Koumac. Dans cette commune, six personnes ont d’ailleurs dû être secourues par les gendarmes au cours de la nuit dans le secteur de Karembe.