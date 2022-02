Fortes pluies : tout le pays sauf Kunié en vigilance jaune

Une vigilance jaune aux fortes pluies et aux orages est en cours sur l’ensemble du pays, à l’exception de l’île des Pins.

Ce lundi matin, le minimum dépressionnaire qui circule au nord de la Nouvelle-Calédonie maintient un temps lourd, pluvieux et localement orageux, sur le Nord, l’Est et aux Loyauté. Les cumuls peuvent être plus importants sur les versants est de la chaîne. Ailleurs, de timides éclaircies se dessinent et les averses sont plus rares.

Dans l’après-midi, le ciel reste très nuageux. Aux Loyauté, ainsi que sur la chaîne et ses abords, des averses parfois modérées à fortes sont attendues. Elles débordent ensuite sur les côtes et le Nord. Sur la façade Ouest et à Bélep, le vent de secteur Sud-Est se renforce entre 15 et 20 nœuds, localement sur le Nord-Ouest autour de 20 nœuds, avec des rafales à 30 nœuds.

Enfin, pour la nuit prochaine, le temps reste pluvieux, sous l’influence du minimum dépressionnaire. Le ciel demeure chargé et des averses fréquentes circulent, se bloquant notamment sur le Sud et les versants de la chaîne. Les températures minimales restent élevées, entre 24 et 27 degrés.