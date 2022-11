Coups de feu à la Moselle : deux personnes interpellées

Deux personnes, activement recherchées depuis dimanche soir, ont été interpellées par la police nationale lundi, en début d’après-midi.

La direction territoriale de la police nationale (DTPN) a déployé un dispositif conséquent et mobilisé de nombreuses unités pour identifier et interpeller les suspects : police judiciaire, service de la sécurité publique, brigade anticriminalité et même l’unité d’élite du Raid.

Il s’agirait, d’après les premiers éléments, d’un père et de son fils. Ils sont désormais en garde à vue dans les locaux du commissariat central à Nouméa. L’enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.

Dimanche, vers 18h30, deux personnes ont été visées sur le parking de la Moselle par des tirs d’arme à feu. Les victimes, âgées d’une quarantaine et d’une cinquantaine d’années, ont été évacuées au Médipôle, touchée à la jambe gauche pour l’une, à la fesse gauche et à la jambe droite pour la seconde.

Plus d’informations à venir.