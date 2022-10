Didier Canehmez, membre du groupe Bethela, décède lors d'un festival à Lifou

Le guitariste et chanteur Didier Canako Canehmez est décédé en plein concert dans la soirée de jeudi sur la scène du festival 3D Iahnithekeun, à Lifou. Il faisait partie du célèbre groupe de musique Bethela qui fêtait son 60e anniversaire à Qanono. Une "disparition brutale" qui aurait été provoquée par "un malaise", annonce la Sacenc (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Nouvelle-Calédonie) qui "s'associe à la profonde douleur de la famille Canehmez, du groupe Bethela et de tous ses fans, de Papa Rial, de la tribu de Hapetra et du district de Gaïtcha". De nombreux messages de condoléances ont été diffusés sur les réseaux sociaux en réaction à la mort du guitariste de Bethela, groupe originaire de Lifou fondé en 1975 au lendemain de Melanesia 2000.