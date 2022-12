Intempéries : plusieurs routes bloquées sur le territoire

Conséquences des fortes pluies de cette nuit et de ce matin : des routes sont coupées à plusieurs endroits du territoire : À Bourail à la sortie nord, la RT1 est bloquée dans les deux sens. L'ensemble des radiers sont inaccessibles. La mairie a transformé temporairement la salle polyvalente en centre d’accueil pour les personnes immobilisées par les intempéries. Dans la commune, l'accès à Poé et à la Roche percée est également impossible.

La route Dumez au niveau d'Auteuil dans la commune de Dumbéa est impraticable. Dans un communiqué, la Ville a annoncé fermer son parc provincial et de suspendre le dispositif des navettes.

Dans le sud, prudence également au niveau de Saint-Louis où la route est gorgée d'eau. Le radier de la Ziza, à Païta est aussi impraticable.

Pour rappel, les communes de Yaté, Mont-Dore, Dumbéa et Nouméa ont été placées en vigilance orange fortes pluies et orages par Météo France. l'Ile des Pins, Les Loyautés, les communes de la côte Est et les communes entre Boulouparis et Moindou sont elles, en vigilance jaune.