Le général Nicolas Matthéos installé officiellement à la tête de la gendarmerie

Il aura bien des défis à relever.

Le général de brigade Nicolas Matthéos a été officiellement installé lundi matin comme commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie, succédant au colonel Fabrice Spinetta.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du général de corps d’armée André Petillot, récemment nommé commandant de la gendarmerie d’outre-mer, du haut-commissaire Patrice Faure, de la secrétaire d’État à la Citoyenneté et présidente de la province Sud Sonia Backès, du député Nicolas Metzdorf, de la maire de Nouméa Sonia Lagarde ou encore du procureur de la République Yves Dupas et de l’avocat général Christian Pasta.

Avec sous ses ordres plus de 500 militaires répartis dans trente brigades, Nicolas Matthéos a rendu un "hommage sincère et appuyé à tous les femmes et hommes qui servent la gendarmerie sur le territoire calédonien et s’engagent chaque jour pour la sécurité de la population. Je connais leur engagement et leur détermination à maintenir la paix, à lutter contre toutes les formes de délinquance".

Né dans le Morbihan et issu d’une fratrie de cinq enfants, Saint cyrien et passé par l’école des officiers de gendarmerie de Melun en 1998, Nicolas Matthéos est revenu sur le Caillou en octobre dernier, deux mois avant le troisième référendum, en tant que commandant en second.

Le général a dressé plusieurs priorités dont celles de "maintenir l’ordre public. Nous sommes ici pour continuer l’œuvre de paix qui a été construite et nous avons une place particulière pour que la paix puisse perdurer, s’enraciner et continuer dans la durée".

