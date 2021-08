[Mise à jour : 11h55] Sonia Backès demande le renvoi du colonel Steiger

"J'ai signalé cette nuit aux plus hautes autorités de l’État que cette fonction était incompatible avec ce type de délit et qu'il fallait au plus vite prendre la décision de renvoyer ce colonel en Métropole", a déclaré jeudi matin Sonia Backès.

La présidente de la province Sud, estime que "dans un pays où 22% des femmes sont victimes de violence, et où les institutions ont placé la lutte contre les violences intrafamiliales en cause territoriale, la décision de changer la tête de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie ne doit pas souffrir d'une hésitation".





[10h35] Le commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie a été condamné pour des violences conjugales, révèle Mediapart.

L’officier a été condamné en février 2020 par le tribunal correctionnel à six mois de prison avec sursis, révèle Mediapart jeudi, pour des violences physiques et psychologiques commises entre novembre 2017 et juin 2018 qui ont causé à son épouse cinq jours d’incapacité totale de travail (ITT). Le 28 mai dernier, la Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation et a réduit la peine de à 6 000 euros d’amende (720 000 francs).

Mediapart précise que la condamnation n’a pas été inscrite sur le casier judiciaire du colonel Steiger, à la demande de l’intéressé et après acceptation du tribunal, et que la gendarmerie n’a pas lancé d’enquête disciplinaire.

Ancien numéro 2 du général Marietti, affecté en Nouvelle-Calédonie en août 2020, le colonel Steiger avait été promu au rang de commandant de la gendarmerie le 8 juillet.

À Mediapart, la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN), a déclaré que les circonstances sont un " contexte douloureux de séparation du couple après 20 ans de vie commune. L'officier concerné a rendu compte à sa hiérarchie de chaque étape de la procédure. Une décision de justice définitive est intervenue le 28 mai 2021. La décision ne faisait pas obstacle à ce que la DGGN nomme l'intéressé sur son poste actuel ".

