La dépression tropicale 10F approche : le pays en pré-alerte cyclonique ce lundi, à 18 heures

La dépression tropicale faible 10 F se situe ce lundi après-midi à 350 km au nord de Bélep. Elle pourrait être nommée dès demain, mardi, une fois qu’elle aura atteint le stade de dépression tropicale modérée.

Si Météo France a établi une première carte de trajectoire, les prévisionnistes restent prudents, rappelant que 72 heures avant l’arrivée d’un phénomène, l’erreur moyenne est de 190 km. En clair, si les différents modèles s’accordent pour faire passer le phénomène à l’ouest du pays, il est encore trop tôt pour savoir précisément à quelle distance de la Grande Terre il se déplacera. Et donc pour prévoir la force des vents.

Jusqu’à 500 mm de pluie

Seule certitude, la dépression tropicale se déplacera lentement vers le sud et ne cessera de se renforcer. Par conséquent, de fortes pluies sont attendues entre mardi et jeudi, en particulier sur la côte Est et le Grand Nord, avec par endroits des cumuls qui pourraient atteindre jusqu’à 500 mm d’eau. Et engendrer d’importantes inondations.

Pré-alerte cyclonique

C’est pourquoi la Sécurité civile a émis un appel à la vigilance dès ce lundi, à midi. Et finalement de placer tout le pays en pré-alerte cyclonique dès ce lundi, à 18 heures. "À compter de cette nuit, les conditions météorologiques se dégradent sur Bélep et le Nord (vent et fortes pluies) ainsi que la côte Est (fortes pluies). En conséquence, la pré-alerte cyclonique est déclenchée sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie ", précise la Sécurité civile.

Pour rappel, les alertes cycloniques (niveau 1 et 2) ne sont potentiellement déclenchées que lorsqu’un phénomène atteint le stade de dépression tropicale forte.

Consignes à la population

Suivre l'évolution du phénomène et écouter les consignes spécifiques à la situation, diffusées par les médias.

Faire le plein de carburant des véhicules.

Constituer une trousse de premiers secours.

Renforcer les infrastructures des bâtiments (hauban, toiture…) en veillant à enlever tout objet pouvant devenir un projectile.

Contrôler les systèmes d'évacuation d'eau pluviale (chéneaux, gouttières…).

Élaguer les arbres à proximité des habitations.

Réaliser un stockage d'eau minérale convenable, de denrées (aliments ne nécessitant pas forcément de cuisson) et divers matériels (bougies, outils, lampes, ruban adhésif, serpillières, seaux, radio, piles, médicaments…), le cas échéant dans des contenants étanches.

Amarrer les embarcations dans les règles de l'art, le cas échéant en respect des consignes propres à chaque capitainerie.