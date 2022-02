La dépression tropicale en approche devrait se renforcer

Météo France Nouvelle-Calédonie indique qu'il existe un risque fort qu'une dépression tropicale modérée se forme entre mardi et mercredi entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Cette éventuelle dépression tropicale modérée est à surveiller car elle évoluera proche de la Nouvelle-Calédonie et pourrait impacter le territoire avec des précipitations fortes et des vents soutenus.