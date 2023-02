La dépression tropicale Judy se renforce

Dans son bulletin d'activité cyclonique mis à jour à 9 h 22, Météo France annonce que la dépression tropicale forte JUDY génère des vents moyens de l'ordre de 100 km/h avec des rafales à 130 km/h près de son centre. Elle se déplace vers le sud à environ 10 km/h et sa pression au centre est estimée à 986 hPa.

Évolution prévue : Au cours des prochaines 24 heures, JUDY rencontre des conditions favorables à son développement et doit donc encore s'intensifier. Elle pourrait atteindre le stade de cyclone tropical la nuit prochaine. La trajectoire prévue l'amène à proximité du Nord-Est du Vanuatu (Pentecost) en cours de journée de mardi.

Ensuite, le scénario le plus probable est un passage de JUDY à environ 200 km à l'est de Maré dans la nuit de mercredi à jeudi, associé à un temps pluvieux et à un renforcement du vent sur les Loyauté. Toutefois, compte tenu de l'incertitude de prévision, les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie pourront évoluer en fonction de la trajectoire.