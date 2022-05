La Niña va gâcher la saison fraîche et pourrait se maintenir en fin d’année

Les Calédoniens n’ont pas fini d’entendre parler de La Niña. À l’approche de la saison fraîche, Météo-France NC annonce que le phénomène climatique persiste dans les prochains mois. "Un renforcement des alizés d’Est équatoriaux au cours des mois de février à avril a réactivé temporairement La Niña", indiquent les prévisionnistes.

À lire également : La Niña : une saison exceptionnellement pluvieuse

Les spécialistes envisagent même "un regain d’activité en fin d’année et pour une troisième saison chaude consécutive".

Pluvieux et chaud

Après un "nouveau maximum d’intensité" en avril, La Niña influencera les précipitations et les températures de juin à août. "Une saison fraîche plus humide et plus douce que la normale est attendue", expliquent les experts.

Le scénario le plus probable indique des précipitations supérieures et des températures au-dessus des normales de saison.