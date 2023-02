Le cyclone Judy sévit sur le Vanuatu mais devrait épargner la Calédonie

Météo France indique que ce matin, mercredi 1er mars à 05h00, heure locale, le phénomène Judy se situait à environ 90 km au nord de Port-Vila.

Le cyclone de catégorie 3 JUDY est passé à la Résidence. Il y aura un peu de nettoyage à faire avant la visite officielle samedi du ministre @GDarmanin et sa délégation (@SoniaBackes, @NicolasMetzdorf, @HC98800, @FANC_Officiel, etc.). J'espère qu'ils aiment les pamplemousses. pic.twitter.com/E0Y10VT5lP — Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (@jeangene_vilmer) February 28, 2023

Le cyclone générait des vents moyens de l'ordre de 150 km/h avec des rafales à 220 km/h près de son centre. Judy se déplace vers le sud à environ 20 km/h et sa pression au centre est estimée à 956 hPa.

Judy va frappé le Vanuatu

"Au cours des prochaines 24 heures, Judy rencontre des conditions encore favorables à son développement et doit donc encore s'intensifier. La trajectoire prévue l'amène sur Port-vila en milieu de journée, indique Météo France. Ensuite, le scénario le plus probable est un passage de Judy à environ 230 km à l'est de Maré dans la nuit de mercredi à jeudi, associé à un renforcement du vent de sud à sud-est sur les Loyauté, pouvant atteindre 25 kt (45 km/h) rafales à 40 à 50 kt (80-90 km/h)."

Forte houle sur les Loyauté

Par ailleurs, une houle de Nord-Est atteint 3.5m à 4m sur Lifou et Maré la nuit prochaine avec une mer totale proche de 5m et croisée. Compte-tenu du fort consensus entre les différents modèles de prévision, le niveau de confiance sur la trajectoire prévue est bon.

Conseils de comportement : Tenez vous constamment informé du niveau d'alerte et de la situation météorologique par les médias (radios, télévision, presse écrite), en consultant les sites Internet de la Sécurité Civile : securite-civile.nc et de Météo-France : www.meteo.nc.

Suivez scrupuleusement les consignes de la Sécurité Civile.