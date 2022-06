Législatives 2022 : Qui sont les candidats qualifiés pour le second tour ?

Dans les deux circonscriptions, les candidats de la majorité présidentielle et de l'union indépendantiste sont arrivés en tête. Philippe Dunoyer (40,83 %) et Wali Wahetra (21,67 %) sont qualifiés pour le second tour dans la première. Nicolas Metzdorf (33,70 %) et Gérard Reigner (32,77 %) dans la seconde. Retour sur leur parcours et leur programme.