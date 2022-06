[CARTES] Comment s’était déroulé le second tour des législatives en 2017 ?

Philippe Gomès et Philippe Dunoyer de Calédonie ensemble avaient gagné dans les deux circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie en 2017.

Le second tour des élections législatives avait été marqué par un léger sursaut de la participation par rapport au premier tour.

Quatre candidats

Les électeurs de la première circonscription de la Nouvelle-Calédonie avaient dû départager en 2017 Louis Mapou (UNI) et Philippe Dunoyer (LR-UDI). Dans la seconde, Sonia Backès (LR non investie) et Philippe Gomès (Calédonie ensemble) s’affrontaient.

À lire également : Suivez en direct le second tour des élections législatives

Dans la première circonscription (Nouméa, l’Île des Pins et les Loyauté), 38,01 % des électeurs s’étaient déplacés en 2017. Ils étaient 33,94 % au premier tour. Philippe Dunoyer (59,15 %) l’a emporté contre Sonia Backès (40,85 %).

Dans la seconde (Grand Nouméa, Bélep et le reste de la Grande Terre), le taux de participation était de 52,45 % contre 37,17 % au premier tour. Philippe Gomès (54,95 %) est passé devant Louis Mapou (45,05 %).