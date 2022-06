[DIRECT] Législatives 2022 : Philippe Dunoyer en tête dans la première, Nicolas Metzdorf dans la seconde

[21h40] Dans la première circonscription, le taux de participation est de 31,01%, contre 33,94% en 2017. Dans la seconde, il est de 33,70%, contre 37,17% en 2017.

[21h35] Tous les résultats sont connus. Dans la première circonscription, Philippe Dunoyer (40,83%) et Wali Wahetra (21,67%) sont qualifiés pour le second tour. Dans la seconde, Nicolas Metzdorf (33,70%) et Gérard Reigner (32,77%) ont remporté le premier tour. Deux duels majorité présidentielle - union indépendantiste. Les candidats du Rassemblement arrivent troisième.

[21h30] A Nouméa, sans surprise, Philippe Dunoyer arrive largement en tête avec 48,95%. Virginie Ruffenach obtient 16,38% et Pascal Lafleur rafle la troisième position avec 8,80% des suffrages, juste devant Guy-Olivier Cuenot (8,09%).

A Kaala-Gomen, Gérard Reigner obtient 68,08% des suffrages. Nicolas Metzdorf arrive en seconde position avec 13,46% des voix et Thierry Santa, troisième, avec 10,38%.

A Yaté, Gérard Reigner devance largement ses adversaires avec 84,38% des voix. Muneiko Haocas (7,09%) est deuxième. Nicolas Metzdorf et Thierry Santa sont à égalité : 3,22%.

[21h03] A Dumbéa, Nicolas Metzdorf est en tête avec 47,15% des voix, devant Thierry Santa (30,13%) et Gérard Reigner (8,21%).

Au Mont-Dore, commune où vote Thierry Santa, Nicolas Metzdorf le devance (40,95%). Le candidat du Rassemblement obtient, lui, 32,32%. Et Gérard Reigner 11,65%.





A Koné, Gérard Reigner (53,01%) est devant Nicolas Metzdorf (20,06%) et Thierry Santa (16,20%).

A Poya, les électeurs ont placé Gérard Reigner en tête (49,12%). Nicolas Metzdorf arrive deuxième avec 29,86% des voix. Et Thierry Santa obtient 12,09%.

A Bélep, Gérard Reigner écrase tous ses adversaires avec 93,50%. En deuxième position : Muneiko Haocas avec... 3,61%.

Dans la première circonscription, à Maré, Wali Wahetra arrive en tête avec 82,57 %. Deuxième et troisième : Philippe Dunoyer (7,54%) et Virginie Ruffenach (5,26%).

A Lifou, même rapport de force avec 89,97% pour Wali Wahetra, 5,53% pour Philippe Dunoyer et 1,46% pour Virginie Ruffenach.

[20h52] Dans la deuxième circonscription, toujours, à Koumac, Nicolas Metzdorf (37,87%) devance Thierry Santa (31,26%) et Gérard Reigner (21,67%).

A Houaïlou, Gérard Reigner est largement en tête avec 73,33% des suffrages. En deuxième position : Thierry Santa avec 8,97%. En troisième : Muneiko Haocas avec 8,28%.

A Poindimié, Gérard Reigner (68,70%) devance largement Thierry Santa (11,49%) et Nicolas Metzdorf (9,75%).

A Hienghène, Gérard Reigner obtient 90,78% des voix. Deuxième et troisième : Muneiko Haocas (3,75%) et Thierry Santa (2,39%).





A Ponérihouen, les électeurs ont voté à 85,44% pour Gérard Reigner, 4,68% pour Thierry Santa et 4,41% pour Muneiko Haocas.

A Kouaoua, Gérard Reigner est à 65,01%. Thierry Santa arrive second avec 21,51%.

[20h44] A Boulouparis, Nicolas Metzdorf (42,47 %) arrive devant Thierry Santa (31,98 %). Gérard Reigner obtient 14,77 % des voix.

A Païta, Nicolas Metzdorf, dont le suppléant n’est autre que le maire de la commune, Willy Gatuhau, arrive loin devant avec 54,27 % des voix. Thierry Santa est second avec 23,09 %. Et Gérard Reigner troisième avec 10,37 %.

[20h35] A Ouegoa, Gérard Reigner (46,49 %) devance Nicolas Metzdorf (37,27 %). Thierry Santa, troisième, arrive loin derrière avec 7,20 %.

A Moindou, Nicolas Metzdorf est en tête avec 38,53 %, Gérard Reigner arrive en seconde position avec 30,03 % des suffrages et Thierry Santa obtient 20,69 %.

A Pouébo, Gérard Reigner est largement en tête avec 91,75 % des voix.

[20h33] A Poum, Gérard Reigner obtient 80,05 % des voix, Nicolas Metzdorf 7,06 % et Muneiko Haocas, 6,33 %.

A Pouembout, Nicolas Metzdorf est en tête avec 38,5 % des voix devant Gérard Reigner (25,77 %) et Thierry Santa (22,51 %).

A Voh, Gérard Reigner obtient 60,82 % des voix. Nicolas Metzdorf est en deuxième position avec 21,51 % et Thierry Santa troisième (7,55 %).

[20h20] A Ouvéa, dans la première circonscription, Wali Wahetra obtient 87,18 % des voix. Philippe Dunoyer arrive en deuxième position avec 7,18 %.





Dans la deuxième circonscription, à Touho, Gérard Reigner arrive largement en tête avec 75,85 %. Thierry Santa est deuxième avec 8,36 %, devant Nicolas Metzdorf, 6,81 %.

A Canala, Gérard Reigner obtient 90,69 % des voix. Muneiko Haocas arrive deuxième avec… 4,21 %.

[20h14] Dans la deuxième circonscription, à Thio, Gérard Reignier obtient 80,07 % des voix suivies de Nicolas Metzdorf 6,52 % et Thierry Santa 6,34 %.

A La Foa, Nicolas Metzdorf, maire de la commune, est en tête avec 44,54 %, Thierry Santa obtient 26,26 % et Gérard Reignier 19,47 %.

A Farino, Nicolas Metzdorf arrive loin devant avec 58,15 % suivi de Thierry Santa avec 30,90 %.

A Sarraméa, Gérard Reignier est en tête avec 58,93 % suivi de Muneiko Haocas avec 13,10 % et Nicolas Metzdorf 11,90 %.

Dans la première circonscription, à l’île des pins Wali Wahetra arrive en tête avec 55,11 %, Virginie Ruffenach obtient 22,44 % et Philippe Dunoyer 13,11 %.

[20h] Nicolas Metzdorf est en tête à Bourail avec 45,08 % des voix, devant Thierry Santa (30,55 %). Gérard Reignier arrive troisième avec 11,33 %.

Les dix-sept candidats du premier tour de 2022

Il y a huit candidats dans la première circonscription et neuf dans la seconde.

Les résultats en 2017

Dans la première circonscription, les électeurs ont porté les candidatures de Philippe Dunoyer (27,88 %) et Sonia Backès (17,27 %) au second tour. Dans la seconde, c’est Louis Mapou (30,08 %) et Philippe Gomès (23,94 %) qui étaient en tête.