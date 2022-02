Les communes de Yaté et Thio toujours en vigilance orange fortes pluies et orages

Ce matin encore, Météo France alerte sur les risques de fortes pluies et orages dans les communes de Yaté et de Thio. Elles sont placées en vigilance orange pour aujourd'hui et la nuit prochaine. Le reste de la côte Est, les Loyauté, et le Sud-Ouest sont placés en vigilance jaune. "Des cumuls moins importants sont attendus mais des débordements de creek sont possibles", souligne Météo France.

La dépression tropicale se rapproche

En raison de l'arrivée à proximité de la Nouvelle-Calédonie d'une tempête tropicale qui pourrait atteindre le stade "modéré", une vigilance jaune vent fort est établie sur l'extrême Nord, la côte Est, les Loyauté aujourd'hui, puis également sur le Sud la nuit prochaine pour un renforcement du vent. Des rafales pouvant atteindre 70 à 80 km/h pourraient survenir sur les Loyauté la nuit prochaine.

Cet après-midi, le mauvais temps concerne surtout la façade Est, les Loyauté et le sud du Pays avec des averses parfois fortes. "Même si quelques averses débordent sur l'Ouest, elles restent plus faibles", détaille Météo France.

Le vent d'Est à Sud-Est se renforce autour de 25 nœuds avec des rafales 35 à 40 nœuds aux Loyauté et sur l'extrême Sud. Ailleurs, il est compris entre 20 et 25 nœuds, rafales 30 à 35 nœuds.